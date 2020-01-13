أخبار سوق الانتقالات ليوم الإثنين 13 يناير 2020

أبرز أخبار سوق الانتقالات اليوم..

فريق عمل يوروسبورت عربية

نرصد لكم أبرز أخبار الانتقالات مما رصدته الصحف العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 202.

تعسُر.. لا يزال مانشستر يونايتد في طور المحادثات مع بنفيكا من أجل الحصول على خدمات صانع ألعابه، برونو فيرنانديز، خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي. الفارق بين العرض والطلب ليس كبيرًا ومن المتوقع حدوث انفراجة في الصفقة -المتعسرة- قريبًا بين الجانبين، لكن الأمور الآن تشهد ركودًا بعض الشيء.

رفض.. زعمت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية إن إدارة برشلونة رفضت مقترحًا بإسناد منصب مدرب الفريق إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو المقال من توتنهام قبل أشهر، وذلك لتاريخ المدرب مع فريق إسبانيول -الغريم المحلي- إذ لعب بقميصه وأشرف على تدربيه، بينما قال قبل عامين “أفضل العمل في حديقة أبي على تدريب برشلونة”.

وقت.. قالت يومية “ريكورد” البرتغالية إن واعد بنفيكا، جيدسون فرينانديز، بات قريبًا للغاية من تقمص ألوان توتنهام هوتسبير وإن الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت. فيرنانديز (21 عامًا) بات أحد أبرز المواهب في الدوري البرتغالي وينتظر منه مستقبل باهر للغاية نظرًا لما يقدمه من مستويات كبيرة بالوقت الحالي.

العلل.. أفردت قناة “كواترو” الإسبانية مساحة كبيرة لرفض تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة، وأعزت السبب إلى 4 عوامل هم، نقص الخبرة لديه كمدرب، غرفة خلع الملابس تعج بالأصدقاء وهو ما سيصعب عملية اتخاذ القرار، عدم وجود انسجام مع بارتوميو، عدم اتضاح مشروع النادي ومدى إمكانية نجاحه.

البديل.. كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة روما في التعاقد مع صانع ألعاب إنتر ميلانو، ماتيو بوليتانو، لتعويض زانيولو الذي انتهى موسمه إثر إصابته في الرباط الصليبي أمس. وخرج بوليتانو من حسابات مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في الفترة الأخيرة وهو ما قد يُعجّل بإتمام الصفقة.

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل

Andorid

IOS

لمتابعة حساب الكرة السعودية عبر انستجرام

لمتابعة حساب فرجة عبر انستجرام