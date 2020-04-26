أخبار نادي برشلونة

أخبار كرة القدم : ألابا يرفض اللعب تحت قيادة جوارديولا مجدداً بسبب ريال مدريد وبرشلونة

26 أبريل، 2020
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أخبار كرة القدم : ألابا يرفض اللعب تحت قيادة جوارديولا مجدداً بسبب ريال مدريد وبرشلونة
ألابا وبيب جوارديولا

سبورت 360 – رفض النمساوي ديفيد ألابا، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، فكرة اللعب من جديد تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا، والانتقال إلى مانشستر سيتي.

وينتهي تعاقد ألابا مع بايرن ميونخ في صيف 2021، ويرفض كل محاولات النادي لتجديد عقده، على الرغم من رغبة مدربه هانز فليك في الاحتفاظ بخدماته.

ويرغب الظهير النمساوي الدولي في الرحيل عن العملاق البافاري، وسيضطر ناديه إلى بيعه في نهاية الموسم لأسباب اقتصادية، لتجنب رحيله مجاناً.

ألابا يرفض مانشستر سيتي ويفضل ريال مدريد أو برشلونة

وأشارت تقارير صحفية ألمانية، أن ألابا رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وهذا القرار لا يعني أنه سيوافق على تجديد عقده مع البايرن.

وأكدت التقرير الوارد من موقع ” fussballtransfers” الألماني، أن ألابا يفضل الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، لذا يستبعد أي تعاون جديد مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وأظهر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اهتمامه بضم ألابا، لكن كل شيء متوقف في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

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