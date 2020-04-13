أخبار كرة القدم : البرازيلي مالكوم يتسلم جائزة لاعب الشهر في زينيت بطريقة خيالية.. فيديو

سبورت 360 – تسلم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة الإسباني السابق و نجم فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي جائزة أفضل لاعب في الشهر في ناديه بطريقة خيالية.

و نشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لطريقة تسلم مالكوم الجائزة خلال تواجده في الحجر الصحي المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

طريقة مبتكرة يتسلم بها مالكوم جائزة في روسيا

و قدم مالكوم عملاً مميزاً في شهر مارس مع زينيت ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي.

و نشر النادي الروسي فيديو للطريقة التي تسلم بها مالكوم الجائزة و كانت عن طريق درون ” طائرات قادرة على تغيير اتجاهها بدون طيار”.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً شارك في 6 مباريات مع زينيت في كل البطولات هذا الموسم بواقع 452 دقيقة و اشترك في هدفين بتسجيل هدفاً و صناعة مثله.

و خلال شهر مارس لعب مالكوم مع زينيت ضد كراسنودار في الدوري الروسي في لقاء خيم عليه التعادل بهدف ، دون أن يسجل أو يصنع.

مالكوم يتسلم جائزة لاعب الشهر في زينيت بطائرة بدون طيار

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