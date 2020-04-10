أخبار كرة القدم : القيمة التسويقية للاعبين بعد كورونا .. مبابي في المقدمة وصلاح يتفوق على ميسي

سبورت 360 – أدت الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، إلى انخفاض القيمة التسويقية لجميع لاعبي كرة القدم.

ونشر موقع “ترانسفير ماركت” المختص في هذا الأمر، قائمة جديدة تضم القيمة التسويقية الجديدة لنجوم كرة القدم، بعد انخفاض الأسعار نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

القيمة التسويقية لأغلى اللاعبين في العالم بعد فيروس كورونا

وحافظ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على صدارة القائمة، لكن انخفضت قيمته بنسبة 10%، وأصبحت قيمته التسويقية 180 مليون يورو.

وجاء زميله في الفريق نيمار في المركز الثاني بعدما انخفضت قيمته بنسبة 20%، وبلغت قيمته التسويقية 128 مليون يورو، وهي نفس قيمة الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

النجم الدولي المصري محمد صلاح احتل المركز الرابع وانخفضت قيمته 20%، لتصبح قيمته التسويقية الجديدة 120 مليون يورو، وهي نفس قيمة زميله في ليفربول ساديو ماني، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وتفوق الإنجليزي الشاب جادون سانشو على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة، وجاء في المركز السابع وبلغت قيمته 117 مليون يورو، بينما انخفضت قيمة ميسي إلى 112 مليون يورو، وفي المركز العاشر ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بـ 99 مليون يورو.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، انخفضت قيمته إلى 60 مليون يورو، وخرج من قائمة أغلى 30 لاعباً.

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