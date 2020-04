أخبار كرة القدم : القيمة التسويقية للاعبين بعد كورونا .. مبابي في المقدمة وصلاح يتفوق على ميسي

سبورت 360 – أدت الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، إلى انخفاض القيمة التسويقية لجميع لاعبي كرة القدم.

ونشر موقع “ترانسفير ماركت” المختص في هذا الأمر، قائمة جديدة تضم القيمة التسويقية الجديدة لنجوم كرة القدم، بعد انخفاض الأسعار نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وحافظ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على صدارة القائمة، لكن انخفضت قيمته بنسبة 10%، وأصبحت قيمته التسويقية 180 مليون يورو.

وجاء زميله في الفريق نيمار في المركز الثاني بعدما انخفضت قيمته بنسبة 20%، وبلغت قيمته التسويقية 128 مليون يورو، وهي نفس قيمة الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

النجم الدولي المصري محمد صلاح احتل المركز الرابع وانخفضت قيمته 20%، لتصبح قيمته التسويقية الجديدة 120 مليون يورو، وهي نفس قيمة زميله في ليفربول ساديو ماني، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

Sancho and TAA in the top 10, while Mbappé increases his lead…

Reaction on #coronavirus: Majority of players downgraded – Loss of over €9 billion worldwide 📉➡️ https://t.co/Gw3DK28WQG#BVB#Barca#Juventus#PSG#LFC#MCFC#RealMadrid #THFC#COVIDー19 #Covid19UKpic.twitter.com/7ewbPygfrq

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) April 8, 2020