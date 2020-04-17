أخبار نادي برشلونة

أخبار كرة القدم : حتى عدد التبديلات في المباراة لم يسلم من كورونا .. تغيير مؤثر

17 أبريل، 2020
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أخبار كرة القدم : حتى عدد التبديلات في المباراة لم يسلم من كورونا .. تغيير مؤثر
فريق برشلونة

سبورت 360 – كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن تفكير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في زيادة عدد التبديلات في المباراة لحماية اللاعبين من الإصابات العضلية وسط ضغط المباريات المتوقع عقب عودة النشاط الكروي.

الحياة الكروية والرياضية أيضاً متوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في أوروبا والعالم أجمع.

وتحاول الاتحادات الأهلية بجانب الفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عودة المنافسات من جديد مع ضمان سلامة جميع الأفراد المعنية سواء لاعبين أو مدربين أو إداريين.

تغيير تاريخي في قواعد التبديل في المباريات بسبب كورونا

وأشارت الصحيفة إلى أن من المتوقع لعب مباراة كل ثلاثة أيام من أجل إنهاء الموسم بشكل مبكر، مما سيعرض اللاعبين إلى خطر الإصابة بكل تأكيد، لذلك فكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة، وقد تصل إلى ستة تغييرات في المباراة الواحدة.

وأكملت الصحيفة أن بالطبع هذا التغيير سيكون مؤقتاً خلال هذا الموسم من أجل تفادي تعرض اللاعبون للإصابة، وإذا نجحت الفكرة، قد يتم تنفيذها أيضاً في الموسم المقبل في حالة تعرضه للضغط بسبب البطولات القارية المنتظرة في العام المقبل “كأس الأمم الأوروبية، وكوبا أمريكا“.

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