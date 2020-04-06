أخبار كرة القدم : مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

بكل تأكيد فترة صعبة للغاية يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره وتأثيره في جميع المجالات بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، بعد انتشاره وزيادة أعداد المصابين بشكل مرعب في العديد من بلاد العالم. مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي.

ومع مرور الأيام، بدأت جماهير كرة القدم بالحنين إلى الفترة التي كانت تلعب فيها المباريات بشكل طبيعي، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن موعد عودة جميع المنافسات بشكل طبيعي.

وكما تعودنا من قبل بنشر جدول ومواعيد مباريات اليوم، سننشرها بشكل مختلف هذه المرة بـ “جدول المباريات التي كانت ستُلعب اليوم لكنها تأجلت بسبب الظروف الحالية”.

جدول المباريات التي كانت ستلعب اليوم الأحد 05/ 04/ 2020 لكنها تأجلت بسبب كورونا

كانت ستقام مواجهتان حاسمتان في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني برحلتين صعبتين خارج الديار، لريال مدريد ضد سوسيداد في أنويتا، وبرشلونة ضد إشبيلية في البيزخوان. بينما كان من الممكن أن يحتفل ليفربول بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد ضد منافسه مانشستر سيتي.

مباريات كانت ستلعب اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام ضد تشيلسي.

مانشستر سيتي ضد ليفربول.

أبرز المباريات التي كانت ستلعب اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد.

فالنسيا ضد أوساسونا.

إشبيلية ضد برشلونة.

أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد.

خيتافي ضد إيبار.

أبرز المباريات التي كانت ستلعب اليوم في الدوري الإيطالي

بارما ضد فيورنتينا.

إنتر ميلان ضد بولونيا.

لاتسيو ضد ميلان.

مباريات كانت ستلعب اليوم في الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج.

فورتونا دوسلدورف ضد شالكة.

أبرز المباريات التي كانت ستلعب اليوم في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد ميتز.

موناكو ضد نانت.

ليون ضد نيم أولمبيك.

ستاد بريست 29 ضد مارسيليا.

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