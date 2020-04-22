أخبار نادي برشلونة

أخبار ليفربول.. كلوب يروي أسرار غضب فينالدوم أمام برشلونة

22 أبريل، 2020
0
أخبار ليفربول.. كلوب يروي أسرار غضب فينالدوم أمام برشلونة

لاعب الوسط الهولندي كان من أبطال الليلة التاريخية لليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن بعض تفاصيل تشكيل فريقه، وكواليس مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

مواجهة الإياب في نصف النهائي كانت مفتاح ليفربول للفوز بالبطولة، حيث تغلب الفريق على نظيره الإسباني 4/0، بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة في كامب نو.

جيورجينيو فينالدوم كان من أبطال هذه الليلة، حيث دخل كبديل وسجل ثنائية، ليقود الريدز لتحقيق أحد أهم انتصاراته في تاريخ المسابقة.

وقال كلوب لشبكة “سكاي سبورتس”:”اللاعبون يعرفون مشاركتهم من عدمها قبل المباراة بيوم أو اثنين، حيث أريد دخولهم كل لقاء على أتم استعداد لذلك أعاملهم بشكل فردي”.

وأضاف:”لو هناك لاعب يشارك كأساسي في آخر 20 مباراة لا توجد مشكلة في جلوسه كبديل المواجهة القادمة، لأن الحكم يأتي على حسب الموقف الذي أمامنا مثلما حدث في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي”.

إهانة على يد الصغير قبل الكبير، أسوأ اللحظات في مسيرة جوارديولا

خطوة للتاريخ ومشجعون جدد.. ردود الأفعال حول استحواذ السعودية على نيوكاسل

وتابع:”أخبروني في الفريق أن فينالدوم كان بقمة غضبه بعد سماعه خبر جلوسه على دكة البدلاء ضد برشلونة، ولكن الحديث دائماً يتأجل لما بعد المباراة، لا يوجد مجال لمناقشة أي شيء قبل دخول الملعب”.

يذكر أن ليفربول حصد لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه خرج من النسخة الحالية أمام أتلتيكو مدريد بدور الـ16، كما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار أسرار أمام برشلونة غضب فينالدوم كلوب ليفربول يروي

إقرا أيضا

Photo of يوغسلافيا ..كيف أفسدت السياسة مقومات منتخب رائع بكل المقاييس

يوغسلافيا ..كيف أفسدت السياسة مقومات منتخب رائع بكل المقاييس

22 أبريل، 2020
Photo of رحيل كوتينيو إلى تشيلسي يهدد ليفربول بالخسارة

رحيل كوتينيو إلى تشيلسي يهدد ليفربول بالخسارة

22 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : مورينيو ينافس كونتي على خطف أرتور من برشلونة

أخبار برشلونة : مورينيو ينافس كونتي على خطف أرتور من برشلونة

22 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة | انضمام نيمار إلى البرسا مستحيل بسبب فيروس كورونا

أخبار برشلونة | انضمام نيمار إلى البرسا مستحيل بسبب فيروس كورونا

22 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق