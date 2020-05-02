أخبار ليفربول.. كيف سيحصد ليفربول ملايين الدولارات من بقاء كوتينيو في برشلونة؟

سبورت 360 – يعد فريق ليفربول هو الأكثر استفادة من بقاء لاعبه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو في فريقه برشلونة الإسباني وعدم رحيله إلى أي نادٍ آخر خلال الانتتقالات المقبلة.

ويتواجد حالياً كوتينيو مع فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية ضمه في الصيف، ولكن يبدو بأن إدارة النادي الألماني قد صرفت النظر عن التعاقد مع البرازيلي، مفضلة الحصول على خدمات الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

مكاسب ليفربول من بقاء كوتينيو في برشلونة

ومن المنتظر أن يحصل الريدز على مبلغ 17 مليون جنيه استرليني بما يعادل 21 مليون دولار عندما يصل كوتينيو إلى المشاركة في 100 مباراة بقميص البلوجرانا، وحتى الآن شارك اللاعب في 76 لقاء مع الفريق الكتالوني قبل رحيله للنادي البافاري ويتبقى 24 لقاء حتى يحصل ليفربول على هذا المبلغ.

وفي حال قرر البرسا عدم بيع اللاعب أو إرساله على سبيل الإعارة لفريق آخر في ظل عدم تمسك البايرن به وإعادته للكامب نو سيرسل هذا المبلغ لليفربول بعد مشاركته في 24 مباراة.

ويعد تشيلسي هو الأقرب لضم كوتينيو حيث أن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز مُعجب باللاعب.

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