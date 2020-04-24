أخبار ليفربول : ليفربول يزرع الأشواك في طريق برشلونة

سبورت 360 – تتسابق عدة أندية أوروبية كبيرة للظفر بخدمات مهاجم لايبزيج، تيمو فيرنر، الذي يُجيد هز شباك المنافسين مستفيداً من مهاراته الكبيرة في تحويل أنصاف الفرص لأهداف، فضلاً عن تمركزه فوق المستطيل الأخضر.

ويُعد ليفربول من بين أكثر الفرق المهتمة بخدمات نجم المانشافت، إذ يرغب يورجن كلوب، في تعزيز صفوفه بمواطنه، وذلك حتى يضفي قوة هجومية أكبر على “ماكينة” ليفربول الأمامية.

ليفربول يُعقّد صفقة برشلونة الكبرى:

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن تيمو فيرنر قريب من الانتقال إلى ليفربول، وبذلك تتعقد عملية انتقال لاوتارو مارتينيز إلى نادي برشلونة، لأن إنتر ميلان كان قد وضع مهاجم لايبزيج في قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض رحيل الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة المذكورة: “إذا لم يجد النادي الإيطالي بديلاً جيداً، لن يكون أمام العملاق الكتالوني سوى دفع قيمة كسر عقد لاوتارو مارتينيز والتي ستبلغ حوالي 111 مليون يورو في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليو”.

ويرى مسؤولو إنتر ميلان أن فيرنر يتمتع بإمكانات كبيرة للغاية، كما أنه يُعد خياراً مناسباً من الناحية المادية، حيث يزيد سعره بقليل عن 30 مليون يورو، ولكن يبدو أن وجهته القادمة ستكون ليفربول.

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