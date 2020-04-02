أخبار نادي برشلونة

أخبار ليفربول : ميسي: أنا معجب بأسلوب محمد صلاح

2 أبريل، 2020
0
أخبار ليفربول : ميسي: أنا معجب بأسلوب محمد صلاح

سبورت 360 – أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، عن إعجابه بأسلوب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مشيراً إلى أن فيرجيل فان دايك خصم قوي للغاية.

وكان ليونيل ميسي قد واجه ليفربول في الموسم الماضي، عندما تقابلا في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد انتصر زملاء البولجا في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلب الريدز الطاولة على خصمهم في موقعة الإياب بأربعة أهداف دون مقابل.

ميسي يخص صلاح بعبارات الثناء:

وقال ميسي خلال حديثه عن محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة (ديلي ستار) البريطانية: “تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟لقد كان ممتازاً لليفربول وأنا معجب بأسلوبه”.

وأشاد النجم الأرجنتيني بإمكانيات ساديو ماني مهاجم ليفربول، حيث قال عنه: “إنه لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم”.

وبخصوص فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، قال البولجا: “فان دايك خصم قوي للغاية، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، أما أليسون فهو هادئ للغاية. يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى”.

وكان ميسي قد تحدث أيضاً عن ترينت ألكسندر أرنولد وتوقع له مستقبلاً مزدهراً، إلى جانب نجوم آخرين ومن بينهم جادون سانشو وماسون ماونت.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار أنا بأسلوب صلاح ليفربول محمد معجب ميسي

إقرا أيضا

Photo of كلاسيكو الكأس | حكاية مباراة 11-1، الإهانة التاريخية للبارسا

كلاسيكو الكأس | حكاية مباراة 11-1، الإهانة التاريخية للبارسا

2 أبريل، 2020
Photo of ماذا لو انتقل كريستيانو رونالدو الى برشلونة بدلاً من ريال مدريد؟

ماذا لو انتقل كريستيانو رونالدو الى برشلونة بدلاً من ريال مدريد؟

2 أبريل، 2020
Photo of السيتي وتشيلسي يصارعان برشلونة على ضم لاوتارو

السيتي وتشيلسي يصارعان برشلونة على ضم لاوتارو

2 أبريل، 2020
Photo of برشلونة يترقب موقف لاوتارو .!

برشلونة يترقب موقف لاوتارو .!

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق