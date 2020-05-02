أخبار نادي برشلونة

أخبار ليفربول : وجهة جديدة مُفضلة لفيرنر بعيداً عن ليفربول

2 مايو، 2020
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أخبار ليفربول : وجهة جديدة مُفضلة لفيرنر بعيداً عن ليفربول
تيمو فيرنر ، 24 عاماً

سبورت 360 – انسحب نادي ليفربول من السباق الخاص بملاحقة المهاجم الألماني تيمو فيرنر، وذلك في ظل وجود صعوبات بإتمام أي صفقات بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وارتبط فيرنر بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، على رأسها نادي بايرن ميونيخ إضافة لأندية إنجليزية وإيطالية.

وقال فيرنر في حديثه أمس لمجلة بيلد الألمانية أنه يُفض خوض تجربة اللعب بالخارج على الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ.

فيرنر يُفضل الإنتر على بايرن ميونيخ

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي إنتر ميلان قد ينبري للحصول على خدمات نجم لايبزيج، في ظل تحضيره للاعب الذي قد يأخذ مكان لاوتارو مارتينيز المرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة.

ولدى فيرنر شرط جزائي مع ناديه الألماني يبلغ قدره 60 مليون يورو، ويبدو أن النيراتزوري سيكون جاهزاً لتفعيله خاصة في حالة بيع مارتينيز بمقابل أكبر من 80 مليون يورو.

بينما مازال لدى الإنتر تفكير كذلك في التعاقد مع لاعبين آخرين في خط الهجوم للموسم القادم وعلى رأسهم إدينسون كافاني وديريس ميرتنز.

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