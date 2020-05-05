أخبار نادي برشلونة

أخبار ليونيل ميسي : ستام: ميسي أفضل لاعب في العالم وليس فان دايك

5 مايو، 2020
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أخبار ليونيل ميسي : ستام: ميسي أفضل لاعب في العالم وليس فان دايك
ليونيل ميسي – نجم برشلونة

سبورت 360 – يرى ياب ستام، أسطورة مانشستر يونايتد وميلان، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم، وليس الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وتوج النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه في شهر ديسمبر الماضي، متفوقًا على كل من، فان دايك والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال ستام في تصريحات عبر موقع “جول” العالمي: “عادةً ما يتم التقليل من شأن المدافع ولا يفكر الناس كثيرًا بشأنه، أعتقد أنه أصبح الأمر في الوقت الحاضر أفضل ويقدر الناس مهمة الدفاع أكثر من ذلك بكثير”.

فيرجيل فان دايك - مدافع ليفربول

فيرجيل فان دايك – مدافع ليفربول

ستام: ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية وليس فان دايك

وأضاف: “لكن الهدافين يكسبون المزيد من المال ويحصلون على المزيد من الاهتمام، هكذا كان الحال دائمًا، وهكذا سيكون في المستقبل، وبالنظر إلى العالم الآن، أعتقد أن ميسي لا يزال أفضل لاعب، إذا نظرت إلى فوزه بالكرة الذهبية، أعتقد أن القرار الصحيح كان منحها إليه”.

وأكمل: “كنت أود أن أعطيها لفيرجيل لأنني أعتقد أنه قام بعمل رائع، ليس الأمر أنني لا أريده أن يفوز بها، ولكن أعتقد أن ميسي وما يفعله عامًا بعد عام، يسجل ويصنع الأهداف بالضغط الذي يتعرض له، أعتقد أنه يستحق ذلك”.

وأردف: “كان فيرجيل جيدًا جدًا، ولكن الشيء الذي لا يفهمه الناس دائمًا هو أن زملائك في الفريق الذين حولك يجعلونك جيدًا أيضًا، كلاعب تحتاج إلى القدرة والجودة للوصول إلى القمة وهذا ما يمتلكه”.

واستمر: “لكن وجود أشخاص جيدين من حولك في بعض الأحيان يجعل الحياة أسهل بالنسبة لك أيضًا ويجعلك تبدو وكأنك أحد أفضل اللاعبين في العالم، كان هذا الأمر هو نفسه بالنسبة لي وباقي المدافعين، هكذا تسير الأمور في كرة القدم”.

واختتم: “فيرجيل واحد من الأفضل في العالم الآن، لقد كان رائعًا وكان طريقه من اسكتلندا إلى ساوثهامبتون ومن ثم إلى ليفربول مثاليًا بالنسبة له، أعتقد أنه يتكيف مع كل مستوى وهذا يخبرك بشيء عن عقليته أيضًا”.

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