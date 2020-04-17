أخبار ليونيل ميسي : عائلة ميسي ترغب برؤيته يرحل عن برشلونة

سبورت 360 – اعترف ماكسي بيانكوتشي ابن عم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بأنه يرغب في رؤية ليو يرحل بعيداً عن النادي الكاتالوني.

حاول ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق عندما كان رئيساً أن يجلب النجم الأرجنتيني إلى النيراتزوري ولكنه أخفق في هذه المهمة، وقد عاد مجدداً للتأكيد على أن الإنتر مازال يعمل على هذه الفرضية.

ويبدو أن ابن عم الأسطورة الأرجنتينية يأمل في أن يحدث هذا بالفعل..لكنه لا يرى أنها قد تحدث.

ابن عم ميسي يستبعد انتقاله إلى إنتر ميلان

قال ماكسي في حواره مع موقع footballNews24 : ” أعرف أن أي شىء سوف أقوله سيثير الجدل..وفي الحقيقة فإن هذا أمر شخصي للغاية ولا أحد يعرف ما هو مستقبل ميسي”.

استطرد : “شخصياً أود أن أراه يلعب مع فريق آخر كما هو نفس الحال بالنسبة لكثير من جماهيره..لكي يثبت للجميع أن ميسي ليس جيداً فقط مع برشلونة والحقيقة هي أن جيناته تُمكنه من أن يلعب جيداً في أي مكان..بصراحة، لا أراه في إيطاليا..ولكن القرار له وحده، حلمي هو أن أراه يرتدي قميص نيويلز أولد بويز”.

ثم سُئل بيانكوتشي عن رأيه في الثنائي لاوتارو مارتينيز وديبالا ومدى قدرتهما على أن يحتلا موقع ميسي فيما بعد : “هذا أمر مجهول..الأرجنتين لديها العديد من المواهب العظيمة الشابة..ولكن لن تكون هناك ظاهرة أخرى مثل ليو..أحب ديبالا ومارتينيز ينمو بشكلٍ كبير حقاً..آمل أن يلعبوا بمستويات عالية لفترة طويلة، لكن وريث ميسي لم يولد بعد”.

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