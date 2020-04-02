أخبار مانشستر يونايتد : تشكيلة مانشستر يونايتد الموسم القادم بعد وصول كوتينيو وسانشو

سبورت 360 – نشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة للموسم القادم في حال نجح النادي في التعاقد مع اللاعبين الذين يسعى ورائهم في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد يخطط لإبرام 3 صفقات مهمة لرفع جودة الفريق، الأبرز والأهم هي التعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الذي يبلغ 19 عاماً فقط، وتبلغ قيمته السوقية 130 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن نادي الشياطين الحمر سيحاول التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، والذي انخفض سعره بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه، كما يأمل النادي بالتغلب على بوروسيا دورتموند في صفقة جود بيلنغهام صاحب 17 عاماً.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يلعب فيليب كوتينيو كصانع ألعاب في خطة 4-3-3، بينما يتمركز جادون سانشو على الجبهة اليمنى كجناح هجومي، أما برونو فيرنانديز الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي سيشغل مركز محور خط الوسط إلى جانب بيلنغهام.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا .. هاري ماجواير ..ليندلوف .. لوكا شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز .. بيلنغهام .. فيليب كوتينيو

خط الهجوم: جادون سانشو .. ماركوس راشفورد .. أنتوني مارسيال

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