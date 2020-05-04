أخبار مانشستر يونايتد.. فرنانديز: أستمتع بمشاهدة نجم برشلونة.. ليس رونالدو

سبورت 360 – اختار برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد اللاعب الذي يستمتع بمشاهدته على أرضية الملعب ويجعله يجلس أمام التلفاز ساعادت عديدة لمشاهدة ما يفعله بالخصوم.

وصرح البرتغالي للموقع الرسمي لناديه: “لدي العديد من اللاعبين الذين كنت أحب مشاهدتهم، على سبيل المثال في سنواتي الأولى كان رونالدينيو نجم برشلونة السابق هو هذا اللاعب”.

فرنانديز يستمتع بمشاهدة رونالدينيو وليس رونالدو

وأضاف: “بالنسبة لي هو اللاعب الذي بإمكانه وضعك أمام شاشة التلفاز وتظل جالسا أمامه لساعات لأنه يمتلك الطاقة والسعادة، كان سعيدا في كل شيء يفعله، أنت تستمتع عندما تشاهد لاعبون يلعبوا بهذه الطريقة”.

وقال فرنانديز عن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي ونجم اليونايتد السابق أنه لاعب احترافي والأفضل للسير على خطاه.

وصرح نجم الشياطين الحمر الجديد من قبل بأن رونالدو كان مُلهمه لاتمام خطوة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ونقلت صحيفة ميرور الإنجليزية حديثه:”رونالدو كان إلهامي، عندما بدأت مُشاهدة رونالدو وفريقه، ورؤية الفريق وهو قادر على الفوز بكل شيء، لذا يكون حلمك أن تكون هُنا”.

وتابع فيرنانديز حديثه بالقول :”أود أن أكون أفضل لاعب بقدر الإمكان، وأن يتم ذكري كواحد من أفضل لاعبي مانشستر يونايتد”.

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