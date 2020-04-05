أخبار ميلان | القائد مطلوب في برشلونة وخليفة بيولي

رغبة برشلونة في العتقد مع قائد الفريق والبديل المحتمل لستيفانو بيولي يتصدران أخبار ميلان للخامس من إبريل 2020

القائد مطلوب في برشلونة



أشارت صحيفة سبورت الكتالونية لأن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع قائد ميلان رومانيولي في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

سبورت أكدت أن سعر اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2022 سيقدر بـ50 مليون يورو، لا يرى برشلونة مشكلة في دفع هذا المبلغ في رومانيلوي الذي كان محط أنظار ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

إيكاردي في ميلان؟

أشارت صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية أن ماورو إيكاردي سيعود لمدينة ميلان الموسم المقبل ولكن من بوابة إيه سي ميلان.

اللاعب لا يريد الاستمرار في باريس وترغب زوجته في العودة لإيطاليا ومع المنافسة القوية مع يوفنتوس الآن فإن إنتر لن يرغب في تقوية الخصم المباشر.

عودة سباليتي المحتملة لإيه سي ميلان وعلاقته القوية مع المهاجم الأرجنتيني الذي قدم أفضل مواسمه تحت قيادته قد يحولان دفة إيكاردي نحو الروسونيري.

سباليتي يعود للصورة

أصبح لوتشيانو سباليتي المرشح الأبرز لقيادة إيه سي ميلان الموسم المقبل خلفًا لستيافانو بيولي.

بيولي قدم مستوى مقبول مع الفريق ولكن لا ترى إدارة ميلان استمراره أمرًا صحيحًا ومع صعوبة التعاقد مع رالف راجنيك فإن كويرو ديلو سبورت أكدت أن سباليتي هو هدف إدارة النادي الأول.

بوبيجا يحلم بالعودة

أكد توماسو بوبيجا المعار لنادي بوردينوني رغبته في العودة لميلان في المستقبل كونه النادي الذي نشأ فيه.

وقال بوبيجا الذي يتواجد مع ميلان منذ 2013: “بالطبع أرغب في العودة لميلان مستقبلًا ولكنني أركز على الحاضر الآن”.

تقليص ميزانية الانتقالات بسبب كورونا

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن ميزانية إيه سي ميلان ستتقلص في الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

الـ100 مليون يورو التي خصصتها إدارة ميلان ستتقلص لـ75 مليون فقط وهو ما سيصعب المهمة على المدرب القادم في الصيف.