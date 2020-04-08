أخبار نادي برشلونة

أخبار ميلان | مالديني يهزم كورونا

8 أبريل، 2020
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أخبار ميلان | مالديني يهزم كورونا

شفاء مالديني من فيروس كورونا وتقليص الرواتب يتصدران أخبار ميلان في الثامن من إبريل 2020.

 

حيرة المدرب الجديد 

صحيفة توتو سبورت أبرزت موقف ميلان من مدربه في الموسم المقبل في ظل تعقد الأحوال داخل قلعة الروسونيري.

لا يرغب ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي في انتظار الكثير من الوقت لحسم مستقبله مع أخبار اقتراب وصول رالف راجنيك. 

مالديني يهزم كورونا

Paolo Maldini

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن أسطورة ميلان باولو مالديني تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورونا مع نجله دانييلي.

الصحيفة أشارت لأن الثانئي سيعود لمواصلة عمله المعتاد بشكل طبيعي بعد هزيمة الفيروس.

تخفيض الرواتب

على غرار عديد الأندية، بدأ ميلان تحركاته لمناقشة خطة الرواتب للاعبيه بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

لاجازيتا ديلو سبورت أكدت ان اجتماع سيجمع جازيدس ومالديني مع مجموعة من اللاعبين لمناقشة إمكانية تخفيض الرواتب.

محاولة جديدة لضم توريرا

أكدت صحيفة توتو سبورت أن إيه سي ميلان سيعود من جديد لمحاولة ضم متوسط ميدان ميلان لوكاس توريرا.

إدارة الروسونيري حاولت ضم اللاعب الموسم الماضي دون أن تنجح في ذلك ولكنها واثقة الآن من الحصول على اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني حسب تأكيدات الصحيفة الإيطالية.

 

Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2019-20

اعتزال إبراهيموفيتش 

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قرر مواصلة لعب كرة القدم بعد فيروس كورونا.

الصحيفة أشارت إلى أن السويدي الذي كان قريبًا من إعلان اعتزاله قرر التراجع ومواصلة اللعب في إيطاليا سواء لميلان أو أي نادٍ آخر ولكنه لن يترك كورنا تُنهي مسيرته بهذا الشكل. 

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أخبار كورونا مالديني ميلان يهزم

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