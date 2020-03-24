أخبار نادي برشلونة : برشلونة يضع موعداً مبدئياً للعودة للتدريبات

سبورت 360- كشفت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم الإثنين عن بعض الأخبار التي تشير إلى إمكانية عودة فريق برشلونة للتدريبات مرة أخرى قريباً.

وعلق نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع النشاطات الرياضية التي كانت تمارس في مقر تدريباته بعد تفشي وباء كورونا في البلاد الإسبانية.

وأكد برشلونة أن الفريق الأول والموظفين سوف يعلقون أنشطتهم بداية من اليوم بعد إعلان تأجيل مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي في بيانه في وقت سابق أن اللاعبين سوف يوضع لهم برامج خاصة من أجل متابعتها بشكل فردي في منازلهم عوضاً عن التدريبات الجماعية.

برشلونة يفكر في العودة للتدريبات أواخر شهر أبريل

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية الشهيرة أن هناك إتجاه لعودة برشلونة للتدريبات مرة أخرى يوم السابع والعشرين من شهر أبريل القادم، أي بعد حوالي شهر من الآن.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم أيضاً رسمياً تأجيل الليجا مرة أخرى لإشعار آخر حتى تحسن الأمور والأوضاع في إسبانيا فيما يخص كورونا.

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