أخبار يوفنتوس : دي ليخت يُقحم برشلونة في تصريحاته مجدداً

سبورت 360 – قال الهولندي ماتياس دي ليخت، صمام أمان يوفنتوس، إنه لم ينشأ كمدافع، وإنما تغير مركزه عقب تطور كرة القدم، وبالتحديد بعد ظهور ما يُعرف بالتيكي تاكا في أسلوب برشلونة.

وارتبط ماتياس دي ليخت بالانتقال إلى برشلونة، عندما كان في صفوف أياكس أمستردام، لكنه اختار يوفنتوس في آخر المطاف، في صفقة كلفت النادي الإيطالي حوالي 70 مليون يورو.

وحول أساليب اللعب المختلفة وحديث البعض حول ملاءمة أسلوبه أكثر لنهج برشلونة، قال دي ليخت إن جميع الأندية باتت تطلب من المدافعين الأدوار ذاتها.

دي ليخت يتحدث عن تطوره الفني:

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، قال دي ليخت: “منذ ظهور أسلوب التيكي تاكا في برشلونة، أراد الجميع بناء الهجمات من الخلف، وحتى تفعل ذلك فأنت تحتاج مدافعين جيدين في التعامل مع الكرة، لذا تعد القدرات الفنية أمراً مهماً في الدور الذي أقوم به”.

وتابع: “قبل أن أبلغ من العمر 15 عاماً، كنت ألعب في مركز الوسط المهاجم، لقد لعبت كثيراً في خط المنتصف، وسجلت بعض الأهداف، وقدمت تمريرات حاسمة.. ثم قيل لي فجأة إنه سيكون من الأفضل لي، أن أكون مدافعاً”.

وأضاف: “في البداية قلت لنفسي، إنني لا أحب أن أكون في الخلف، لكنني بدأت الآن أفهم، أن الطريقة التي نشأت بها كلاعب وسط تساعدني، لذا أنا سعيد حقاً، لأن هذا هو التطور الذي كان عليّ مواجهته”.

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