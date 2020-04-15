أخبار نادي برشلونة

أخبار يوفنتوس : رقم لهيجواين في العقد الأخير لم ينجح في كسره حتى ميسي ورونالدو

15 أبريل، 2020
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أخبار يوفنتوس : رقم لهيجواين في العقد الأخير لم ينجح في كسره حتى ميسي ورونالدو
جونزالو هيجواين

سبورت 360 – يتربع ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على عرش الكرة العالمية خلال العقد الماضي، فقد حققا جميع الألقاب الممكنة مع الأندية، وتوجوا أيضاً بالعديد من الجوائز الفردية.

ميسي ورونالدو بعيدان جداً عن باقي المهاجمين الآخرين من حيث الفاعلية، حيث سجل الأول 350 هدفاً وقدم 137 تمريرة حاسمة خلال آخر 10 سنوات، بينما سجل الثاني 354 هدفاً وصنع 76 آخرين، ولكن هناك إحصائية لا يملكان الرقم القياسي بها، تتمثل في معدل التسديد بين الخشبات الثلاث

ويحتل جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس أفضل معدل تسديد بين القائمين والعارضة بواقع 29% من إجمالي تسديداته، وهو ما يتفوق به على رونالدو وميسي بشكل ساحق.

تسديدات رونالدو ليست دقيقة وميسي خارج المراكز الأولى

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن رونالدو وميسي خارج المراكز الخمسة الأولى بمعدل التسديد على المرمى خلال العقد الماضي، حيث تبلغ نسبة البرغوث 20%، بينما لا تتجاوز نسبة رونالدو 16%.

ويحتل أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد المعار إلى إنتر ميلان المركز الثاني خلف جونزالو هيجواين بواقع 27%، يليه كارلوس كاسترو بنسبة 26.8%، ثم سيدريك باكامبو وكيفين جاميرو بنسبة 24% لكلاهما.

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