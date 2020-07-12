أخبار يوفنتوس : سبب غياب بيانيتش صفقة برشلونة الجديدة عن مباراة يوفنتوس وأتالانتا

سبورت 360 – غاب البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، عن المواجهة الحاسمة في صراع المنافسة على الدوري الإيطالي ضد أتالانتا.

وأعلن برشلونة بشكل رسمي في الأيام الماضية عن تعاقده مع بيانيتش، بينما انتقل آرتور إلى يوفنتوس، على أن تتم الصفقتين بعد نهاية فعاليات الموسم الجاري.

بيانيتش لم يلعب ضد أتالانتا خوفًا من إصابته

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن بيانيتش لم يلعب مع يوفنتوس ضد أتالانتا خوفًا من تعرضه لأي إصابة عضلية مع ضغط المباريات.

وجلس بيانيتش على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، واقتنص يوفنتوس نقطة ثمينة بصعوبة شديدة، جعلته يقترب من الفوز بالدوري الإيطالي.

وأكد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أنه اتخذ هذا القرار لأنه لا يريد المخاطرة بأي إصابة عضلية لبيانيتش.

وبعد الراحة ضد أتالانتا، من الممكن أن يشارك بيانيتش في مباراة يوفنتوس المقبلة ضد ساسولو والمقرر إقامتها يوم الأربعاء.

ما يحدث مع بيانيتش ومشاركته بشكل شبه مستمر مع يوفنتوس، عكس ما يحدث مع آرتور ميلو، الذي خرج تمامًا من حسابات كيكي سيتيين بعد توقيعه للسيدة العجوز.

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