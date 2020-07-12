أخبار نادي برشلونة

أخبار يوفنتوس : كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

12 يوليو، 2020
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كريستيانو رونالدو ضد أتالانتا

سبورت 360 – يتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني في سباق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا الخمس الكبرى في الموسم الجاري.

و واصل رونالدو التسجيل مع يوفنتوس حيث زار شباك أتالانتا مساء السبت بهدفين من ركلتي جزاء في لقاء عرف تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 برسم مباريات الدوري الإيطالي، في حين فشل ميسي في الوصول لشباك بلد الوليد في فوز البارسا بهدف دون رد في وقت سابق من السبت.

ميسي ثامناً ورونالدو ثالثاً في سباق الحذاء الذهبي

و ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو نجح في القفز للمركز الثالث جدول ترتيب هدافي أوروبا بهدفيه في أتالانتا ليوسع الفارق مع ميسي، لكنه يبقى في المركز الثالث حتى الآن مع تواجد ميسي في المرتبة الثامنة.

و يتصدر صراع الحذاء الذهبي، روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 68 نقطة، ثم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي برصيد 58 نقطة.

و يأتي رونالدو ثالثاً برصيد 56 نقطة بالتساوي مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، ثم إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الحالي و ريد بول سالزبورج النمساوي سابقاً برصيد 50 نقطة، ثم شون ويسمان لاعب فولفسبورج الألماني برصيد 45 نقطة، علماً بأن ميسي يملك 44 نقطة في المرتبة الثامنة.

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