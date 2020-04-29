أخبار يوفنتوس: نجم برشلونة السابق: وجهة دي ليخت المثالية لم تكن يوفنتوس

سبورت 360- أكد رونالد دي بور، نجم برشلونة السابق، على أن خطوة انتقال مواطنه الشاب المُدافع ماتياس دي ليخت من فريقه السابق أياكس أمستردام إلى يوفنتوس كانت بمثابة المُفاجأة له.

وأكد دي بور على أن الانتقال إلى كبير كتالونيا أو مانشستر سيتي كان سيكون مُناسباً أكثر، مُشدداً على ثقته بأن دي بور سيكون من أفضل المُدافعين في حقبته.

دي بور يشرح مميزات دي بور الفنية والشخصية

وقال دي بور، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”الفرق الأقرب إلى منظومة أياكس مثل مانشسترسيتي و برشلونة كانوا قد أبدوا اهتماماً به”.

وأوضح أسطورة الكرة الهولندية فكرته قائلاً :”كان سيكون من السهل له أن يتأقلم، اعتقدت أنه سيتخذ قراراً مُختلفاً، ولكني أحترم القرار للغاية”.

وأكمل دي بور قائلاً :”كنت أعمل في أكاديمية أياكس، وأعجبني شخصيته على الفور، دي ليخت جاد و ذكي وطيب، لا يشكو أبداً، يعمل بجدٍ ويتعلم، وكان لديه دائماً مهارات المُدافع العظيم، هو يفهم من أين يأتي الخطر”.

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