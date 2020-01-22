أداما تراوري يُغازل برشلونة وريال مدريد

سبورت 360 – رحب الإسباني أداما تراوري، مهاجم وولفرهامبتون، بفكرة الرحيل عن الذئاب إذا تلقى عرضاً رسمياً من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك في ظل تألقه اللافت بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك أداما تراوري في 22 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، كما خاض 5 مباريات بالدوري الأوروبي، وسجل فيها هدفاً وحيداً.

تراوري يفتح الباب لبرشلونة وريال مدريد:

وعندما تم سؤال تراوري مساء أمس الثلاثاء عن احتمالية العودة لإسبانيا مجدداً بعد تألقه مؤخراً مع وولفرهامبتون، أجاب: “لم لا؟ إذا تلقيت عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد فإنني سأفكر في الأمر”.

وحول سبب رحيله عن الفريق الكتالوني، أجاب: “سأحتفظ بتفاصيل الموضوع لنفسي صحيح أنني لم أرحل بأفضل طريقة ممكنة لكنني لست نادماً على خروجي من برشلونة، كان هُنالك سوء تفاهم بيني وبين الإدارة وقررت الخروج”.

وكان أداما تراوري لاعباً في أكاديمية لاماسيا، وقد قدم مستويات مبشرة مع فريق الرديف، لكنه لم يتمكن من إيجاد مكان له في تشكيلة الكبار، التي تزخر بالنجوم، ليرحل عن البارسا في 2015 مفضلاً التوجه إلى إنجلترا للبحث عن آفاق أرحب.

ويُعد أداما تراوري من أسرع اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي، بسرعة (34.84 كلم/الساعة)، مع العلم أنه لعب في 3 فرق منذ مغادرته للبارسا، ويتعلق الأمر بأستون فيلا وميدلسبره وفريقه الحالي وولفرهامبتون.

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