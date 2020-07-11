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أدباء وكتاب الجنوب بالضالع ينعي الدكتور صالح محمد صوحل

11 يوليو، 2020
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نعى اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع في بيان اليوم وفاة الدكتور صالح محمد صالح صوحل عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة التدريس جامعة عدن.

وجاء نص بيان النعي :

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقينا في رئاسة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع نبا وفاة المناضل الوطني الجسور الدكتور صالح محمد صالح صوحل عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة التدريس جامعة عدن جراء مرض عضال ألم به وأدى إلى وفاته يوم أمس الخميس 9 يوليو 2020م ،
ويعد الدكتور صوحل من أبرز مناضلي الثورتين الجنوبيه ضد الاستعمار البريطاني وضد الاحتلال اليمني وله أدوار ومواقف نضالية بارزه ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال الجنوبية ومصدر إلهام وفخر واعتزاز لكل قوى الثوره الجنوبية وللشعب الجنوبي عامة .

وبوفاته تخسر الضالع والجنوب عامة واحدا من أبرز مناضليها القياديين و الاكاديميين ،

وبهذا المصاب الجلل تنعي رئاسة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع رحيل هذه الهامة الوطنية النضالية والأكاديمية ، وتتوجه بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أولاده وكل أفراد أسرته وأهله وذويه وإلى المجلس الانتقالي الجنوبي وعمادة كلية ورئاسة جامعة عدن ، وعمادة كلية التربية الضالع
سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .

د. علي أحمد صالح حمود / رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع .

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