أدباء وكتاب الجنوب فرع الضالع يبارك الخطوة التاريخية التي اتخذها المجلس الانتقالي

اعلن اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع مباركته الخطوة التاريخية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من قبل الشعب الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية وبسط السيادة على أرض الجنوب.

وقال اتحاد الضالع في بيانه :

إننا نحن قيادة وأعضاء اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع نبارك لشعبنا الجنوبي العظيم الخطوة التاريخية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من قبل الشعب بإعلان الإدارة الذاتية وبسط السيادة على أرضنا الجنوبية الحبيبة.. معلنين تاييدنا الكامل والمطلق لكافة الخطوات التي اعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي في بيانه التاريخي الصادر يوم السبت 25 ابريل / نيسان 2020م .

وندعو كافة شرائح أبناء الجنوب الأبي إلى الوقوف بقوة خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من تاريخ ثورتنا المجيدة، والإلتفاف حول قيادته السياسية الرشيدة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية المتضمنة في نص البيان..

كما ندعو محافظيّ محافظات الجنوب ومسؤوليّ المؤسسات والمرافق العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة أبناء الجنوب إلى إعلان تأييدهم لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، والالتفاف حول هذه القرارات المصيرية من خلال الإستمرار في أعمالهم بما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب على أرضنا الجنوبية الطاهرة..

وفي الختام إننا نُحيي المجلس الانتقالي الجنوبي بكل هيئاته ومؤسساته ، ونُحييّ قيادته السياسية ممثلة بالأخ الرئيس القائد اللواء / عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قائد القوات المسلحة الجنوبية، على تلك الخطوات الجريئة التي اتخذها وفاءا لأرواح الشهداء وتضحيات الجرحى وانتصارا لألام شعبنا الجنوبي الصابر والمكافح وتلبية لطموحاته وتحقيقا لأماله المشروعة ..ودامت راية الجنوب خفاقة.

صادر عن قيادة وأعضاء اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة الضالع