أدباء وكتاب الجنوب يبارك الإعلان التاريخي للمجلس الانتقالي

عدن24- خاص

باركت القيادة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب في بيان صادر عنها الإعلان التاريخي للمجلس الانتقالي.وجاء نص البيان :ترفع الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب _أزكى آيات التهاني لشعبنا الجنوبي بمناسبة الإعلان التاريخي لقيادة المجلس الانتقالي ، الذي أصدر مساء 25/4/20200 ،الموافق 2/رمضان , بشأن إعلان حالة الطوارى في العاصمة عدن ،ابتداءً من منتصف ليل السبت الموافق 25/4/2020 ، والذي تضمن إعلان الإدارة الذاتية للعاصمة عدن ،بمافيها مؤسسات الدولة الرسمية ، كالبنوك والمؤسسات الخدمية كافة ، ودعوته للتنسيق مع لجان ومكاتب المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية ، في الإشراف على المؤسسات الحنوبية كافة في فروع المحافظات الجنوبية .وإذ تهنى الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب /المكتب الرئيس / عدن _ فإنها تعلن تأييدها المطلق لإعلان المجلس الانتقالي هذا ، وتدعو كل المؤسسات الجنوبية المدنية والحكومية والكيانات السياسية الجنوبية ؛ إلى سرعة التأييد لهذا الإعلان التاريخي ، والمساهمة في الترجمة الميدانية ، لما يتعلق بالإجراءات التنفيذية لهذا الإعلان ، ليكون لها قصب السبق في تخليص شعبنا الجنوبي من معاناته التي بلغت ذروتها مؤخراً ، ومساندة القيادة السياسية الجنوبية ،ممثلة في اللواء / عيدروس الزُبيدي ،رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ،وقائد القوات المسلحة الجنوبية ، ورفاقه في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .

صادر عن : الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوبالمكتب الرئيس / عدن .

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