المشهد العربي
أديب السيد: التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصاب الشرعية بالهستيريا
أكد الكاتب الصحفي أديب السيد، أن حكومة الشرعية لم ولن تطبق بنود أي اتفاقية.
وكتب السيد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “شرعية الفندق تريد إفشال اتفاق الرياض كما هو تاريخ الشمال لنقض الاتفاقيات”.
وتابع: “تريد خلط بنود تراتبية الاتفاق، ولم تسحب مليشياتها الإخوانية وعناصر داعش والقاعدة من شبوة وشقرة”.
وأضاف: “لم ولن تطبق أي بند.. التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصابها بالهستيريا، فهي لا تعرف لما الانتقالي يتعامل بهذه الثقة”.