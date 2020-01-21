المشهد العربي

أديب السيد: التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصاب الشرعية بالهستيريا

21 يناير، 2020
0

أكد الكاتب الصحفي أديب السيد، أن حكومة الشرعية لم ولن تطبق بنود أي اتفاقية.

وكتب السيد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “شرعية الفندق تريد إفشال اتفاق الرياض كما هو تاريخ الشمال لنقض الاتفاقيات”.

وتابع: “تريد خلط بنود تراتبية الاتفاق، ولم تسحب مليشياتها الإخوانية وعناصر داعش والقاعدة من شبوة وشقرة”.

وأضاف: “لم ولن تطبق أي بند.. التزام الانتقالي بتنفيذ الاتفاق أصابها بالهستيريا، فهي لا تعرف لما الانتقالي يتعامل بهذه الثقة”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أديب أصاب الاتفاق الانتقالي التزام السيد الشرعية بالهستيريا بتنفيذ

إقرا أيضا

Photo of أهالي المنصورة يشكون النفايات الطبية لمستشفى 22 مايو

أهالي المنصورة يشكون النفايات الطبية لمستشفى 22 مايو

21 يناير، 2020
Photo of لقاء سعودي أممي لبحث المشروعات التنموية باليمن

لقاء سعودي أممي لبحث المشروعات التنموية باليمن

21 يناير، 2020
Photo of تسليم 36 ألف كتاب لـ 5 مدارس في المعافر

تسليم 36 ألف كتاب لـ 5 مدارس في المعافر

21 يناير، 2020
Photo of مسهور يؤكد كذب حكومة هادي بشأن علاقتها بقطر

مسهور يؤكد كذب حكومة هادي بشأن علاقتها بقطر

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق