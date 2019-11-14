المشهد العربي

أديب السيد: انتهى زمن تزوير إرادة الشعب

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 28 دقيقة
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قال الكاتب الصحفي أديب السيد، أن الشعب الجنوبي واثق كل الثقة في المجلس الانتقالي، مؤكداً أنه ممثل الشعب وصانع السلام.

وكتب “السيد” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “كل ثقتنا وتمثيلنا لقيادتنا في المجلس الانتقالي، ممثل الشعب الجنوبي وتحقيق استعادة استقلال دولته”.

وأضاف: “انتهى زمن تزوير ارادة الشعب الجنوبي”.

وتابع: “الانتقالي في الطريق الصحيح، هو صانع سلام لمن اراد السلام، وقوة لمن أراد القوة، وبدعم شعبي جنوبي وإرادة لا تلين”.

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المشهد العربي

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