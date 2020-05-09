أديب السيد: شعب الجنوب لن يفرط في ذرة تراب من سقطرى

قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، أن سقطرى جنوبية موضحا أن شعب الجنوب لن يفرط في ذرة تراب منها.

وكتب السيد عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”سقطرى جنوبية ولن تكون إلا كذلك”.

وأضاف: “الإخوان الإرهابيين الواهمين ببقائهم في سقطرى لخدمة خلافة الوهم الأردوغانية عليهم أن يعوا أن شعب الجنوب كله يقف مع سقطرى ولن يفرط بذرة تراب منها”.

وتابع :”الأولى بالإخوان ومليشياتهم أن يذهبوا لصنعاء لمواجهة من احتل غرفهم وطردهم”.