المشهد العربي

أديب السيد: شعب الجنوب لن يفرط في ذرة تراب من سقطرى

9 مايو، 2020
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قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، أن سقطرى جنوبية موضحا أن شعب الجنوب لن يفرط في ذرة تراب منها.

وكتب السيد عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”سقطرى جنوبية ولن تكون إلا كذلك”.

وأضاف: “الإخوان الإرهابيين الواهمين ببقائهم في سقطرى لخدمة خلافة الوهم الأردوغانية عليهم أن يعوا أن شعب الجنوب كله يقف مع سقطرى ولن يفرط بذرة تراب منها”.

وتابع :”الأولى بالإخوان ومليشياتهم أن يذهبوا لصنعاء لمواجهة من احتل غرفهم وطردهم”.

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