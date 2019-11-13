المشهد العربي

أديب السيد: لا يمكن للانتقالي أن يساوم في قضية الجنوب

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 11 دقيقة
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قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، إنه لا يمكن للمجلس الانتقالي الجنوبي أن يساوم في قضية الجنوب مهما حاول العالم كله.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لايمكن لمجلسنا أن يساوم في قضية الجنوب، مهما حاول العالم كله. لأن الانتقالي مرتبط بإرادة شعب، وتضحيات جسيمة، ولكن يمكن للانتقالي أن يكون مرناً سياسياً دون المساس بالثوابت الجنوبية”.

وأضاف: “لهذا فالرئيس عيدروس والقيادة البطلة تؤكد على أهداف التحالف لكن دون المساس بأهداف الشعب الجنوبي”.

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المشهد العربي

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