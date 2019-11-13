أديب السيد: لا يمكن للانتقالي أن يساوم في قضية الجنوب

قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، إنه لا يمكن للمجلس الانتقالي الجنوبي أن يساوم في قضية الجنوب مهما حاول العالم كله.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لايمكن لمجلسنا أن يساوم في قضية الجنوب، مهما حاول العالم كله. لأن الانتقالي مرتبط بإرادة شعب، وتضحيات جسيمة، ولكن يمكن للانتقالي أن يكون مرناً سياسياً دون المساس بالثوابت الجنوبية”.

وأضاف: “لهذا فالرئيس عيدروس والقيادة البطلة تؤكد على أهداف التحالف لكن دون المساس بأهداف الشعب الجنوبي”.