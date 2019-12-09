موقع سبورت 360 – حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي مكاسب اقتصادية كبيرة جراء بيع تذاكر مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن يحل البلوجرانا ضيفاً ثقيلاً على ملعب جوزيبي مياتزا مساء غد –الثلاثاء- لمواجهة النيراتزوري في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعلى ما يبدو أن أنصار الإنتر على دراية تامة بضرورة مساندتهم للفريق خلال موقعة ملعب جوزيبي مياتزا أو سان سيرو، حيث ينبغي تحقيق الانتصار على العملاق الكتلوني من أجل المرور إلى الدور التالي.

أرباح قياسية لـ إنتر ميلان من بيع تذاكر مباراة برشلونة القادمة

ونجح النيراتزوري في بيع أكثر من 80 ألف تذكرة بقليل ليجني أكثر من 7 مليون يورو وهو رقم لم يتم الوصول إليه من قبل في مباراة كرة قدم في إيطاليا.

كما تم بيع جميع الـ 1200 تذكرة المخصصة لجماهير برشلونة أيضاً، مما ينبئ بأجواء جماهيرية غير عادية في مباراة الثلاثاء.

وتمكن البرسا من حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، وفي مقعد الصدارة، من خلال تحقيق الانتصار على حساب بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء الجولة الماضية على ملعب كامب نو بثلاثية.

في المقابل، يصارع الإنتر على بطاقة العبور الثانية إلى دور الـ 16 عن المجموعة السادسة مع دورتموند، الذي سيواجه سلافيا براج التشيكي على ملعب سيجنال إيدونا بارك في نفس التوقيت.

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