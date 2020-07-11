أربعة متناقضات سنراها في مباريات دوري أبطال أوروبا

هاي كورة_ بعد إجراء القرعة هناك بعض الصراعات التي قد نراها في الفترة المقبلة بين نجوم ومدربي الفرق المتنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وهي :

1_ في حال تأهل ريال مدريد ويوفنتوس سينافس رونالدو ريال مدريد في نزال مباشر لأول مرة منذ رحيله عن النادي الملكي ولأول مرة في المجمل رونالدو يواجه ريال مدريد في مباراة تنافسية .

2_كوتينيو قد يواجه برشلونة في حال تأهل الفريقين لربع نهائي دوري الأبطال

3_في حال حدوث مفاجئات فقد يخرج ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وجميعهم حققوا اللقب من قبل أكثر من مرة

4_النصف الثاني من الصراع الذي يشمل أندية لايبزيج وأتالانتا وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد فمن المؤكد إن المتأهل للنهائي لم يحقق اللقب من قبل .