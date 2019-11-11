أربع سفن وقود تدخل ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها

منحت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، أربع سفن وقود تصاريح دخول لتفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن التصريح لناقلات الوقود، بالتفريغ في ميناء الحديدة جاء بناء على مقترح مكتب المبعوث الدولي.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف عن معاناة المواطنين و دعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن و السلام و إسقاط الانقلاب و استعادة الدولة.

واعتبر القرار بأنه “دعما لجهود المبعوث الدولي”، إلا أن البيان أشار إلى: “إعاقات واضحة لمليشيا الحوثي لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين”.