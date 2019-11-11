المشهد العربي

أربع سفن وقود تدخل ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 17 دقيقة
0 أقل من دقيقة

منحت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، أربع سفن وقود تصاريح دخول لتفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن التصريح لناقلات الوقود، بالتفريغ في ميناء الحديدة جاء بناء على مقترح مكتب المبعوث الدولي.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف عن معاناة المواطنين و دعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن و السلام و إسقاط الانقلاب و استعادة الدولة.

واعتبر القرار بأنه “دعما لجهود المبعوث الدولي”، إلا أن البيان أشار إلى: “إعاقات واضحة لمليشيا الحوثي لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين”.

الوسوم
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of صحفي: حضرموت جنوبية وستبقى.. ولن يضيع حق أي محافظة

صحفي: حضرموت جنوبية وستبقى.. ولن يضيع حق أي محافظة

منذ 4 دقائق
Photo of الخليفي لـ الجنوبيين التابعين للشرعية: ماذا قدمتم للجنوب؟

الخليفي لـ الجنوبيين التابعين للشرعية: ماذا قدمتم للجنوب؟

منذ 30 دقيقة
Photo of آخرها مدرسة الفتح في قطابة.. الإمارات تؤهل 36 منشأة تعليمية بالساحل الغربي (فيديو)

آخرها مدرسة الفتح في قطابة.. الإمارات تؤهل 36 منشأة تعليمية بالساحل الغربي (فيديو)

منذ 44 دقيقة
Photo of لقور يُوجه رسالة نارية للمكونات الجنوبية التابعة للشرعية

لقور يُوجه رسالة نارية للمكونات الجنوبية التابعة للشرعية

منذ 57 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق