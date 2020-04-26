أربع محافظات يمنية جنوبية ترفض إعلان ”الانتقالي”

توالت بيانات رفض المحافظات اليمنية الجنوبية لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي.

واكدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين رفضها المطلق لبيان المجلس الانتقالي الذي يعد إنقلابا على اتفاقية الرياض والشرعية الدستورية، مشددة على أن أبناء محافظة ابين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم يقفون مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وقال البيان أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ترفض جملة وتفصيلا ما جاء في بيان المجلس الانتقالي باعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ونوهت إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة وهي حق حصري فقط لرئيس الجمهورية .

ودعا بيان قيادة السلطة المحلية في أبين كافة أبناء المحافظة للالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورفضها المساس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية.

وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في بيان، تمسكها بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

وقالت: إن بيان ما يسمى الانتقالي يعد انقلابا واضحا وصريحا على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض.

و وجهت الدعوة لكل أطياف المجتمع المهري قبائل وأحزاب ومنظمات إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب.

كما أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص إعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى في بيان، أن بيان ما يسمى بالانتقالي انقلابا على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م.

وجددت تأكيد وقوف كافة أبناء وشرائح المجتمع والأحزاب السياسية في سقطرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

ودعت كل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

كما أكدت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، اليوم الاحد، رفضها القاطع لهذا الإعلان الذي صدر عن المجلس الانتقالي، وأن كافة وحدات الجيش والأمن لا تعترف بالمجلس وإعلانه قطعا.

وشددت في بيانها عدم اعترافها بالمجلس الانتقالي وأن لا شرعية تعترف بها غير شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، الانقلاب على الحكومة اليمنية المعترف بها” الشرعية”.

وقال في بيان ، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أنه سيبدأ من منتصف الليلة بالإدارة الذاتية للمحافظات اليمنيةالجنوبية؛ ما يشير ضمنا الى الانفصال.

واتهم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بالصمت غير المبرر ازاء ما وصفها بالتصرفات العابثة للحكومة.