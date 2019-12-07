أرتور وأنسو فاتي يدخلان مستشفى برشلونة

موقع سبورت 360 – وجد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، نفسه مُضطراً لخسارة نجومه الواحد تلو الآخر في المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ويبحث الجميع داخل برشلونة عن تفسير أو سبب للإصابات المتتالية التي تضرب نجوم الفريق، لكن الجهاز الطبي لا يزال عاجزاً عن تحديد مكمن الخلل، وهو ما أدى لانضمام لاعبين آخرين إلى عيادة النادي مؤخراً.

مستشفى برشلونة يعج بالمُصابين:

بحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن أرتور ميلو وأنسو فاتي هما أحدث المنضمين إلى قائمة المصابين ببرشلونة، وهما ما دفع إرنستو فالفيردي من استبعادهما من قائمة الفريق التي ستواجه ريال مايوركا، مساء غدٍ السبت.

وقالت الصحيفة المذكورة، إن أرتور ميلو يعاني من ألم في عظم العانة، أما أنسو فاتي فيشكو من ألم في أوتار الركبة، وتعتمد عودة اللاعبين الاثنين على مدى استجابتهما للتعافي خلال الفترة القادمة.

وتضم عيادة برشلونة عدة معطوبين، مثل جوردي ألبا ونيلسون سيميدو اللذان سيعودان قريباً، وعثمان ديمبيلي الذي سيغيب لفترة طويلة ولن يعود للملاعب إلا في شهر فبراير من العام القادم.

وشعر أنسو فاتي وأرتور ميلو بانزعاج عضلي خفيف في المران المسائي، اليوم الجمعة، ما دفعهما للتدرب في الصالة الرياضية.

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