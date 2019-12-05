أرخص فنادق في ميونخ 2020 عبر موقع محتوي، تعتبر ميونخ واحدة من أهم المدن السياحية التى تتميز بالحدائق الجميلة، مراكز التسوق، والمتاحف وغيرها من أماكن الترفيه التي تجذب السياح إليها.

أرخص فنادق ميونخ

والجدير بالذكر أن كافة الوافدين إلى ميونخ يفكرون في الإقامة فى أحد الفنادق، لذا يهتمون بمعرفة كافة التفاصيل عن كل فندق على حده وأسعاره، لذلك دعونا نتطرق معكم اليوم في الحديث حول توضيح قائمة بأفضل الفنادق الرخيصة في ميونخ خلال السطور التالية.

فندق سيتي ميونخ

يعد فندق سيتي ميونخ على قمة فنادق ميونخ رخيصة الثمن التي تناسب عدد كبير من الزوار، حيث يبعد الفندق عن مركز المدينة مسافة 3.2 كم، ويبعد عن سيرك كرون مسافة 1.4 كم، كما يبعد عن كنيسة السيدة العذراء مسافة 2.5 كم، بينما يبعد عن مطار ميونخ الدولي مسافة 41 كم، ومن أبرز ما يميزه الآتي.

يقدم خدمة تخزين الأمتعة.

يقدم خدمة الإيقاظ من النوم.

يوفر آلة البيع بالعملة للمشروبات.

سيتي للشقق الفندقية ميونيخ

جاء سيتي للشقق الفندقية ضمن قائمة الفنادق رخيصة الثمن في ميونخ، فهو يبعد عن مركز المدينة حوالي 1.8 كم، ويبعد عن المسرح الألماني حوالى 2.3 كم، كما يبعد عن مطار ميونخ الدولي مسافة 39.1 كم، ومن أبرز ما يميزه الآتي.

يقدّم أجنحة للعرسان.

يقدم غُرف للعائلات.

يدعم خدمة الصراف الآلي.

يوفر تذاكر لزيارة المعالم السياحية.

هوليدي ان ساوث ميونخ

فندق هوليدي ان ساوث واحد من الفنادق الفخمة التى توجد فى ميونخ بأسعار رخيصة، حيث يبعد عن قلب المدينة مسافة 8.7 كم، ويبعد عن أوبرا ولاية بافاريا مسافة 9.4 كم، كما يبعد عن ساحة مارين بلانز مسافة 9 كم، بينما يبعد عن مطار ميونخ مسافة 46.2 كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يُوّفر غُرفًا عصرية بديكورات أنيقة.

يُقدّم موقف للسيارات يتلائم مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

حظي على تقييمات عالية من الزوار.

فندق هاريز هوم ميونخ

يعتبر فندق هاريز هوم واحد من أرقى الفنادق فى ميونخ رخيصة الثمن، فهو يبعد عن مركز المدينة مسافة 9.9 كم، ويبعد عن الحديقة الأوليمبية مسافة 4.1 كم، كما يبعد عن مطار ميونخ الدولي مسافة 36.5 كم، بينما يبعد عن قصر نيمفينيورغ مسافة 4.7 كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يقدم الخدمات المتنوعة التي تناسب العائلات.

يوفر الكثير من الأنشطة التي تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة.

يقدم الخدمات للمتزوجين حديثا.

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