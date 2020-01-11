أرخص فنادق مكة المكرمة 2020

ارخص فنادق مكة المكرمة 2020، تشتهر المملكة العربية السعودية بالكثير من الفنادق في كافة المدن حتى تلبي احتياجات الحجاج والسياح من أجل تسهيل أماكن الإقامة بما يناسبهم، لذلك دعونا نتطرق معكم اليوم فى الحديث حول توضيح أشهر وأرخص الفنادق المتوفرة فى مكة المكرمة خلال السطور التالية.

فندق مكارم الوسام

لاقى فندق مكارم الوسام استحسان الكثير من الأشخاص، لأنه واحد من فنادق مكة المكرمة 3 نجوم التى توجد بالقرب من المسجد الحرام مسافة ثلث ساعة بالسيارة ويوجد بالقرب من مجمع مكة للتسوق مسافة 15 دقيقة بالسيارة أيضا، كما يبعد عن مطار الملك عبد العزيز مسافة 93.6 كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يُوفر الفندق غرف خالية من مُسببات الحساسية.

يوفر مرافق غرف كبار الشخصيات.

يحتوي على قاعة للاجتماعات والولائم.

يضم مكان مُخصص للتدخين.

فندق الأصيل أم القرى

يناسب فندق الأصيل أم القرى عدد كبير من الأشخاص لأنه من فنادق مكة المكرمة فئة نجمتين التى تقدم كل ما يحتاجه الزوار بأرخص الأسعار، حيث يبعد عن أبراج البيت مسافة 7 كم، ويبعد عن مطار الملك عبد العزيز الدولي مسافة 98.9 كم، ومن أبرز ما يميزه الآتي.

يُوفر الفندق غرف مزدوجة وثلاثية بسيطة.

تضم غرف الفندق مطبخ مُجهز بالكامل مع تلفاز وحمام.

حصل على تقييمات عالية من الزوار لحسن المعاملة معهم من قبل طاقم العمل.

فندق الأصيل رفادة

جاء فندق الأصيل رفادة واحد من أرخص فنادق مكة المكرمة نجمتين، فهو يبعد عن مطار الملك عبد العزيز الدولي مسافة 98.9 كمن ويبعد عن أبراج البيت مسافة 6.9كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يقدم العديد من المرافق والخدمات.

يُوفر غرف مزدوجة وثلاثية.

يوفر منطقة جلوس مُجهزة.

فندق رؤيا الروضة

ينوع فندق رؤيا الروضة فى الخدمات التى يقدمها، فهو من أفضل فنادق مكة المكرمة فئة نجمتين، حيث يبعد عن مطار الملك عبد العزيز الدولي مسافة 97.4 كم، ويبعد عن مذبح إسماعيل مسافة 3.9 كم، ومن أبرز ما يميزه الآتي.

يتميز بتنوّع غرفه بين الغرف المزدوجة، الثلاثية، الرباعية والعائلية.

تطل شرفات الغرف على معالم المدينة.

يوفر شبكة الانترنت المجانية.

يتميز الفندق بأسعاره المُنخفضة.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع زوارنا الكرام عبر موقع محتوى كافة التفاصيل المتعلقة بفنادق مكة المكرمة بأرخص الأسعار، وفى حال وجود أى استفسار شاركونا أسئلتكم من خلال التعليق على المقال وسوف نرد عليكم فى الحال كما عودناكم من قبل.