أردول يطيح مشرف أسواق ولاية كسلا

السودان اليوم :

أصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ مبارك عبد الرحمن أردول قرارا قضى بانهاء خدمة مشرف اسواق كسلا السيد عادل التجاني محمد.

واشار القرار على ان هذا الاجراء جاء عملا باحكام لائحة تاسيس الشركة السودانية وتاسيسا على موافقة وزير الطاقة والتعدين بتاريخ ٢١ -٤ -٢٠٢٠ وبناء علي توصية المدير العام المكلف ج.م هاشم الطيب فضل السيد. واوضح القرار انه وبناء على ما تقدم فقد تقرر انهاء خدمة السيد عادل التجاني محمد مشرف اسواق ولاية كسلا، داعيا الجهات ذات الصلة الى تنفيذ اجراءات التسليم وفقا لماورد.