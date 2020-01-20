أركان حرب الكتيبة الاولى اللواء الأول دعم وإسناد يتوعد بإحالة الفاسدين للقضاء

قال معين المقرحي أركان حرب الكتيبة الاولى اللواء الأول دعم وإسناد في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي : من اجل معرفة الاسباب الحقيقة التي تقف خلف صنع الأزمات المتكررة للوقود في العاصمة عدن والمدن الجنوبيه الاخرى.

واضاف: ومن يقف خلفها تم النزول اليوم إلى مصفاة عدن برفقة المفوضيه الجنوبيه المستقله لمكافحة الفساد وهناك التقينا بإدارة المصفأه وناقشنا الكثير من المواضيع المهمه وذات الصله .

وشار الى ان النزول واللقاءات ستستمر وستشمل شركة النفط والتجار الموردين للوقود وايضا جمارك ميناء الزيت ووكلاء وزارتي الماليه والكهرباء..

ولفت سنقوم بتوضيح كل شي للرأي العام الجنوبي بأذن الله تعالى وسننشر كل التفاصيل المغيبه والتي يجهلها شعب الجنوب بسبب نفوذ هوامير الفساد الذين يقومون بتمرير مئات الصفقات الكبيره والمشبوهه دون حسيب او رقيب بعد ان اشتروا الكثير من الذمم بالأموال ولاحول ولاقوة الا بالله .

واختتم:سنحيل الى جهات الاختصاص كل من يثبت تورطه باي اعمال فساد وسنقوم بممارسة كل الضغوط نحن وكل الشرفاء من أبناء الشعب الجنوبي لضمان تنفيذ ذلك.