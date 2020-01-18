أزمة ”روتي” في ”الحديدة” و ”تعز”

أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، اليوم الجمعة، أن المدينة تشهد أزمة في مخابزها.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن أزمة إنعدام الروتي في مخابز الحديدة، جاءت بسبب إرتفاع أسعار الدقيق بعد توقف الإنتاج.

واشارت الى حالة ركود إقتصادي تام بعد توقف صرف مرتبات الموظفين، مقابل ركود مميت للمحلات والمصانع والتجار بسبب منع تداول العملة الجديدة، و إرتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق متصل، و بعد أن اخذ ” الخبز ” و ” الروتي ” في مدينة تعز، طريقهما للانكماش التدريجي، لم يكتفي القائمين على المخابز بذلك ليرفعوا السعر اليوم الى 25 ريال للقرص الواحد، فيما تتخذ السلطة المحلية والرقابة دور الحياد.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية أزمات مصطنعة في ظل غياب شبه تام للسلطات المحلية والحكومة.