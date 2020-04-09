أخبار نادي برشلونة

أزمة كورونا تعصف بالقيمة السوقية للاعبي الليجا

9 أبريل، 2020
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الليجا


كشفت تقارير صحفية، أن تأثير أزمة تفشى فيروس كورونا قد وضح بصورة كبيرة أثره على الدورى الإسبانى “الليجا”.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أنه وفقًا لموقع “Transfermarkt”، يفقد الدوري الإسبانى “الليجا” قيمة سوقية تبلغ 1،168 مليون يورو بسبب الأزمة.


وأشارت الصحيفة إلى أن سعر لاعبى برشلونة انخفض بقيمة 207.1 مليون (19.55%) بينما تراجع سعر لاعبى ريال مدريد بـ 191.5 مليون (17.73%) كما تنخفض قيمة لاعبي أتلتيكو مدريد بـ 161.5 مليونًا (18.55%).


وانخفض سعر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة من 140 مليون يورو إلى 112 مليون بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة وقبل التوقف الحالى، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

 

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