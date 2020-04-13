المندب نيوز

أزمة وقود خانقة تعم مدينة زنجبار بأبين

13 أبريل، 2020
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أزمة وقود خانقة تعم مدينة زنجبار بأبين

زنجبار (المندب نيوز) نبيل ماطر

تشهد مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين أزمه متصاعدة في المشتقات النفطية  أدى إلى إغلاق جميع  محطات الوقود في المدينة بعد نفاذ الكمية .

وقال مواطنون ومالكو مركبات إن المشتقات النفطية انعدمت من المحطات وتواجدت في السوق السوداء بكميات كبيرة حيث تباع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مادة البترول ب 5000 الف ريال بعد انخفاضه الى 3300 ريال.

مبينين انهم لا يجدوا مادة البترول عند محطات بيع المشتقات النفطية بينما يتوفر وبكثافه بالسوق السوداء حيث يعرض مواطنون قنينات وعبوات مخصصة للمياه المعدنية تباع بسعر مضاعف للسعر المعروف في المحطات .

ويقف عدد من بائعي البترول في السوق السوداء امام مبنى ديوان السلطة المحلية بالمدينة و الخط المؤدي الى جولة البادية والكوز لبيعها بأسعار باهضه الثمن.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني منها العاصمة زنجبار في ازمة الوقود حيث شهدت عمليات مماثلة مستمرة نتج عنها ازمة الوقود و اغلاق المحطات ابوابها امام سائقي المركبات و الدرجات النارية.

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أزمة بأبين تعم خانقة زنجبار مدينة وقود

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