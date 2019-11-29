أسباب الاجهاض المتكرر وعلاجه – موقع فكرة

طرق و وصفات من الطب للمحافظة على الصحة الجيدة من خلال موقع فكرة ، تفسير وشرح الأسئلة وتوضيح وعلاج المشاكل التي تواجه المرأة الحامل خلال فترة حملها ، والتعرف على المشاكل التي قد تواجهها خلال حملها و الإجهاض التي قد تتعرض الية في اول حملها و التعرف عليه و علاجه.

الاجهاض المتكرر

الإجهاض هو فقدان الجنين ونزوله من رحم الأم قبل إتمام الحمل الاسبوع العشرين.

ونتج عن الاحصائيات ان حالة واحدة من بين خمس حالات من الحمل المؤكد تنتهي بالاجهاض.

وبعض النساء يتعرضون لما يسمى بالإجهاض دون علم منهم بوجود الحمل.

هناك العديد من انواع الاجهاض المتعرف عليها وهي الاجهاض المهدد و المحتوم و الكامل و الغير كامل .

وهنا صنف البعض أنواع اجهاض اخرى الحمل خارج الرحم و الحمل العنقودي .

اما الاجهاض المتكرر فهو فقدان الجنين اكثر من مره .

تبلغ نسبه النساء التي يعانون من الاجهاض المتكرر حوالي 1% .

نسبة الإجهاض المتكرر مجهول السبب تتراوح ما بين 75 %.

اسباب الاجهاض المتكرر

الاجهاض المتكرر في اغلب الاوقات يعتمد على بعض من الاسباب التي قد تدفع المراه الحامل للاجهاض.

عمر الام : اذ ان حدوث الإجهاض المتكرر تزداد مع كبر المرأة في السن وتقدم الرجل في العمر أيضا قد يشكل عامل في حدوث الاجهاض.

فتكون نسبه الاجهاض عليه إذا تجاوزت المرأة سن 35 والرجل 40 وذلك للعديد من الاسباب العلميه.

تشوهات الرحم: قد تكون تشوهات الرحم ناتجة عن عوامل وراثية او مكتسبة ويمكن الفحص من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.

اضطرابات الكروموسومات: يشكل اضطراب الكروموسومات نسبة 6% من حلال الاجهاض المتكرر للمرأة.

فرط الخثورية: تعرف فرط الخثورية بابه التخثر و قد تكون هذه الحاله ايضا وراثيه او مكتسبه وهنا يحدث الاجهاض بسبب خطر تكوين الجلطة في الاوعيه المشيمية الوليدة مما يؤدي الي احتشاء المشيمه.

يؤدي شرب الكحوليات والتدخين الي الاجهاض وقد تؤدي إصابة الأم بالعدوى من احد الفيروسات التي الاجهاض مره واصابة الام بالملاريا او الزهري او البروسيلا الى حدوث الاجهاض المتكرر.

تشخيص الإجهاض المتكرر

في بداية الأمر يلزم تشخيص ومعرفة السبب الذي ادي الي حدوث الاجهاض.

كما يقوم الأطباء بفحص جسدي كامل للمرأة بما في ذلك فحص الحوض.

وفي اغلب الاوقات يخضع الزوجين الي فحص النمط النووي في حال وجود اضطرابات وراثية.

علاج الاجهاض المتكرر

بعد التشخيص ومعرفة سبب الاجهاض المتكرر وتحديده يتجه الأطباء إلى العلاج والسيطرة على السبب ومحاولة التخلص منه .

وبعض الطرق العلاجية تكون بإجراء العمليات الجراحية والاستعانة بالادويه.

وبالإضافة إلى احتمالية إجراء بعض الاختبارات الجينية لنجاح الحمل اكثر.

والإجراءات العلاجية لا تقتصر على نجاح الحمل فقط بل تقتصر خطة العلاج كليا على تقليل امكانية اصابة المرأة الاجهاض في المستقبل.

كما يتطلب العلاج بعض التغيرات في أنماط الحياة بجانب العلاج الإقلاع عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات والامتناع عن تعاطي المخدرات والتقليل من تناول الكافيين و الحفاظ علي الوزن الصحي.

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