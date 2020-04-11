أستمرار حملة “وعي” التي تنفذها مؤسسة شباب للتنمية الشاملة للتوعية من فيروس كورونا

تستمر حملة “وعي” التي تنفذها مؤسسة شباب للتنمية الشاملة بالمرحلة الرابعة التثقيف الصحي المسموع.

وبالمرحلة الرابعة تم أسهداف مناطق الرواء وساكن دعسة وساكن قمشية بمديرية خنفر وخلال الحملة تم توزيع برشورات وتلصيق الملصقات التوعوية في الأسواق والمحلات التي تتجمع فيها الناس إلى جانب عمل حلقات توعية للرجال والنساء والأطفال أضافة للتعليق البنرات.

وفي كلمة لرئيس مؤسسة شباب للتنمية الشاملة أ. “بسام بارزيق” تقدم خلالها بالشكر الجزيل لعيادة الدكتور “محمد حسين العطوي” وأبنه الدكتور “حسون محمد العطوي” لدعمهم للحملة التطوعية لتوفيرة قيمة بترول تنقل الفريق لهذا اليوم.

وأشاد بحماس وجهود فريق العمل التطوعي بمؤسسة شباب ونجاحهم للوصول إلى مناطق الحصن وضواحيها دون كلل أو ملل.

فيما دعا منسق الحملة أ. “خالد علي صلاح” الجهات المعنية والمنطمات والتجار لدعم الحملة قدر الأمكان كونها مصلحة عامة تهم مجتمعنا للوقاية من هذا الفايروس الخطير.

متمنياً التوفيق لأعضاء الفريق بمواصلة رسالتهم الأنسانية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شباب للتنمية الشاملة تبذل جهود عظيمة وأنسانية منذ ظهور فيروس كورونا في بلدان العالم فبادرت بعمل التوعية بمختلف مسمياتها بجهود شبابية تطوعية.

*من خالد عباد