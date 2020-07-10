أسرة آل العراسي تقدم شكرها لمنتدى الطيب ولكل المعزيين في فقيدهم د. عبدالمجيد عراسي

تتقدم أسرة آل العراسي كافة وفي عدن خاصة بجزيل الشكر والعرفان لكل من قدم لها واجب العزاء والمواساة وشاركها حزنها في مصابنا الجلل الشخصية الاكاديمية والوطنية د. عبدالمجيد عبدالله عراسي سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى منتدى الطيب في مديرية المنصورة لتقديم واجب العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي .

كما تقدم شكرها الكبير لمنتدى الطيب الثقافي والاجتماعي لوقفتهم الانسانية المخلصة والكبيرة في مصابنا الجلل وفي مقدمتهم أ. فؤاد علي راشد و أ. ريدان الطيب أحمد.

نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم .

شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

عنهم /

– فهمي عبدالله عراسي – محمود عبدالمجيد عراسي – عمار وعمرو احمد عراسي – عبدالله محمود عراسي

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