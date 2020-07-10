عدن الغد

أسرة آل العراسي تقدم شكرها لمنتدى الطيب ولكل المعزيين في فقيدهم د. عبدالمجيد عراسي

10 يوليو، 2020
0
أسرة آل العراسي تقدم شكرها لمنتدى الطيب ولكل المعزيين في فقيدهم د. عبدالمجيد عراسي

تتقدم أسرة آل العراسي كافة وفي عدن خاصة بجزيل الشكر والعرفان لكل من قدم لها واجب العزاء والمواساة وشاركها حزنها في مصابنا الجلل الشخصية الاكاديمية والوطنية د. عبدالمجيد عبدالله عراسي سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى منتدى الطيب في مديرية المنصورة لتقديم واجب العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي .
كما تقدم شكرها الكبير لمنتدى الطيب الثقافي والاجتماعي لوقفتهم الانسانية المخلصة والكبيرة في مصابنا الجلل وفي مقدمتهم أ. فؤاد علي راشد و أ. ريدان الطيب أحمد.
نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم .
شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
عنهم /
– فهمي عبدالله عراسي – محمود عبدالمجيد عراسي – عمار وعمرو احمد عراسي – عبدالله محمود عراسي

Advertisement

Related posts:

  1. قبيلة آل اليزيدي بقرية الدخلة لودر تقدم شكرها وتقديرها للقائد سند الرهوه ومن معه في تقديم العزاء لهم
  2. إقامة مجلس عزاء للفقيد عبدالمجيد عراسي في منتدى الطيب بعدن
  3. الاربعاء والخميس…استقبال عزاء الفقيد عبدالمجيد عراسي في منتدى الطيب بالعاصمة عدن
  4. الباحث عبدالله الطيب ينال الدكتوراه بامتياز في النقد الأدبي من جامعة عدن
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of قيادة الجيش بأبين: سنكون سندا لإعادة خط كهرباء شقرة زنجبار

قيادة الجيش بأبين: سنكون سندا لإعادة خط كهرباء شقرة زنجبار

10 يوليو، 2020
Photo of إنتقالي حبيل جبر بردفان يعقد اجتماعا موسعا بحضور رؤساء المراكز

إنتقالي حبيل جبر بردفان يعقد اجتماعا موسعا بحضور رؤساء المراكز

10 يوليو، 2020
Photo of نائب رئيس انتقالي أبين محسن آليوسفي يزور مخيمات معتصمي الجيش والأمن ويؤكد على دفع مرتباتهم

نائب رئيس انتقالي أبين محسن آليوسفي يزور مخيمات معتصمي الجيش والأمن ويؤكد على دفع مرتباتهم

10 يوليو، 2020
Photo of الجوف..مصرع وجرح وأسر عشرات الحوثيين شرقي المحافظة

الجوف..مصرع وجرح وأسر عشرات الحوثيين شرقي المحافظة

10 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق