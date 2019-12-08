أسرة الشاب الخضر احمد الحامد توجه نداء للمواطنين والسلطة للعثور على ولدهم المفقود

وجه اسرة الشاب الخضر احمد الحامد نداء الى السلطات المعنيه والمواطنين للعثور على ابنهم المفقود لاكثر من ثلاثه ايام

حيث اوضح أهالي الشاب المفقود بان ولدهم مصاب بالمس ويهرب من اهله دون شعور وعندما يتم ذكر اهله يغادر المكان الذي هو فيه .

كما اوضحت اسرته بان الشاب قد لاحظوه في مدينه لودر ولكن بعدها اختفى ومن وجده عليه بالاتصال فورا دون علمه ويحاول ايجاد له موقع لكي يستقر حتى تاتي اسرته وتاخذه

وتمنى أهله من الجميع المساعده لرجوع الاخ الخضر اليهم بالسلامه .

وعلى من وجده عليه بالتواصل مع صاحب الرقم ولكم منا جزيل الشكر والدال على الخير كفاعله772599894