عدن الغد

أسرة الكابتن جمال ادريس تشكر الدكتور المصري الكبير محمد البدوي

10 ديسمبر، 2019
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أسرة الكابتن جمال ادريس تشكر الدكتور المصري الكبير محمد البدوي

عبرت اسرة الكابتن/ جمال ادريس عن سعادتها الكبيرة بنجاح عملية  القلب المفتوح التي أجريت للكابتن/ جمال ادريس في مستشفى المعلمين بالقاهرة والتي استمرت لأكثر من خمس ساعات . 
وقدم إبنه الشاب/ محمد جمال ادريس نيابة عن كافة أفراد الاسرة خالص شكره وتقديره للجراح المصري الكبير الدكتور/ محمد البدوي اخصائي جراحة القلب والذي أجرى العملية بنجاح كما شكر طاقم التمريض وادارة مستشفى المعلمين عنايتهم واهتمامهم بالكابتن/ جمال ادريس منذ دخوله المستشفى وحتى الآن ..
مؤكدين سعادتهم الكبيرة ان يكون الدكتور/ محمد البدوي هو من قام بإجراء العملية نظرا لشهرته كأفضل أطباء مصر في القلب وكفاءته في إجراء العمليات وسنظل شاكرين وممتنين للدكتور/ محمد البدوي الذي يستحق أن نجازيه بكل آيات الشكر والتقدير والامتنان ولو بيدنا لعملنا له الكثير وربنا يجزيه الف خير ويبارك فيه ويقيم الوالد/ جمال ادريس من آثار العملية ونعود إلى أرض الوطن بأسرع وقت بإذن الله…
فالف شكر للمرة الثانية والثالثة لهذا الجراح المصري الكبير/ محمد البدوي وانصح من عنده اي مشكلة في القلب او يضطر لإجراء عملية القلب في مصر ان لايتردد بالاتصال بالدكتور/ محمد البدوي فهو من اكفأ وافضل الاطباء في مصر والتوفيق من الله
 
 

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أسرة ادريس البدوي الدكتور الكابتن الكبير المصري تشكر جمال محمد

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