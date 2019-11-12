أسرة بردفان تطالب بالإفراج عن ابنها المسجون في الأردن

ردفان «الأيام» خاص

ناشدت أسرة الشاب المغترب في المملكة الأردنية الهاشمية فهمي أحمد هادي القاسمي أحد أبناء ردفان، محافظة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بالتدخل للإفراج عن ابنها المسجون في العاصمة الأردنية عمان، على خلفية مشادات كلامية تطورت إلى عراك مع مغتربين من أبناء المحافظات الشمالية في الأردن، بسبب إساءتهم لأبناء الجنوب وللقائد الزبيدي والقائد مختار النوبي بصفة خاصة.

وأوضحت أسرة الشاب أن السلطات الأردنية غرمته 10 آلاف دولار، “وهو مبلغ يصعب دفعه ولا تملكه الأسرة”، مؤكدة أن ابنها غادر إلى الأردن بحثاً عن عمل.

كما عبرت الأسرة عن أملها بأن يستجيب القائد عيدروس ويبذل الجهود الدبلوماسية والتواصل مع الجهات المختصة في الأردن من أجل الإفراج عن الشاب فهمي.



