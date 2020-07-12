أسرة تناشد وزير الداخلية واصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في علاج ابنها المعاق

ناشدت أسرة معالي وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري واصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في علاج ولدها المعاق.

جاء ذلك خلال رسالة بعتها الأسرة وهذا نصها:

مناشدة لذوي القلوب الرحيمة ولمن يرتضي التقرب الي الله زُلفه وفي مقدمتهم ناصر المستضعفين ذو الايادي البيضاء المهندس محمد احمد الميسري نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

انا صاحبة المناشدة ام المعاق علي طه ابني علي في مقتبل العمر اصيب بحادث مروري عام 2010 يبلغ من العمر 29 سنه في عز الشباب

حفظ الله لكم اولادكم ومن تحبون اصيب بنزيف دماغي من 3 جهات وعملنا له عملية انقاد لم يكتب الله لها بالنجاح

فأصيب بالإعاقة الكاملة لم يعد يتكلم ولا ياكل طبيعي الا اكل مطحون وعصائر ولا يتحرك

نحن ناكله ونقلبه وانا سيدة مطلقه و غير موظفة واحتياجات ابني المعاق كثيرة وغالية من حفاضات،ومفارش وحليب وشعير، وفاكهه لان معدته ما تتحمل اي اكل بحكم انه طريح الفراش وجسمه اختلس من كثر انقطاع الكهرباء

نحتاج لعين الرحمة والمساعدة منكم بعد الله و خاصه لمساعده شهرية

ولم يتم تسجيلنا في الاعانة الشهرية التي تتبع الغداء العالمي فقد كانت محاببه للمقربين

رغم كوني من الاسر الفقيرة و المستحقة لهذا اناشدكم وأناشد كل فاعلين الخير بحق الله وحق الانسانية

ان تنظروا الى حالي وحال ابني

اللهم لك الحمد على ما اصبتنا ومنحتنا وأعطيتنا

ام المعاق علي طه عدن /التواهي 734620027